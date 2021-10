L’ex Milan Crespo: “Sono stupito, Maignan è un valore aggiunto”

L'ex attaccante del Milan, ha parlato di Mike Maignan alla Gazzetta dello Sport. Ecco le parole di Hernan Crespo

Diciassette goal in 40 partite, in rossonero. Una finale di Champions League, persa contro il Liverpool nonostante il Milan avesse concluso il primo tempo in vantaggio per 3-0 grazie ad una doppietta di Hernan Crespo. L'argentino grazie a questa doppietta diventa uno dei 7 calciatori ad aver segnato 2 gol in un'unica partita di finale di Champions League, tuttavia è l'unico di questi 7 a non aver vinto. Nella rassegna continentale realizzò 6 gol in 10 partite. Arrivato a Milanello nel luglio 2004, in prestito, ritrova Carlo Ancelotti, suo estimatore fin dai tempi di Parma.

Crespo allenatore in Brasile e le parole su Maignan

Crespo oggi fa l'allenatore, in Brasile, al San Paolo con cui ha vinto il campionato Paulista battendo il Palmeiras per 2-0 nella gara di ritorno dopo che l'andata era finita 0-0. La firma sul contratto, biennale, con la squadra Tricolor arriva Il 12 febbraio 2021. Questo però non gli impedisce di seguire la Serie A, campionato dove ha militato per tanti anni con le maglie di Parma, Lazio, Inter e Genoa. Oltre a quella del Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante ha parlato proprio della squadra rossonera e di una delle sorprese di questo inizio di stagione, Mike Maignan. Il portiere francese, infatti, si sta affermando come uno dei valori aggiunti della squadra di Stefano Pioli, come sottolinea lo stesso tecnico argentino alla Rosea. Gigio Donnarumma è quindi un ricordo ormai sbiadito, l'ex Lille non lo sta facendo rimpiangere in nessun modo. Ecco che cosa ha detto Crespo.

Le parole di Crespo

"Ad essere sincero sono stupito. Non mi aspettavo che Mike Maignan fosse già così forte e pronto per il campionato italiano. Per come la vedo è stata una bellissima sorpresa. E' un valore aggiunto per il Milan, è un portiere che comunica molto con la squadra e questa cosa va valutata positivamente".