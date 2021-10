Le convocate rossonere di mister Ganz per Milan-Roma

Arrivano anche le convocazioni di mister Maurizio Ganz per Roma-Milan, il big match di giornata della Serie A femminile

Le ragazze di mister Maurizio Ganz stanno disputando un'ottima stagione, nelle ultime cinque gara giocate hanno riportato 4 vittorie e una sola sconfitta, contro il Sassuolo primo in classifica e distante dal Milan 3 punti, proprio quelli persi nello scontro diretto. Ora c'è la Roma alle porte, partita difficile che però certificherà le ambizioni del Diavolo , che ha tutta l'intenzione di lottare per lo scudetto e per un posto Champions, la Roma è una diretta avversaria. Ed ora arrivano anche i convocati di Maurizio Ganz per la gara contro la squadra giallorossa.

Si potrà tornare a tifare anche nel calcio Femminile, già a partire da questo weekend, domenica prossima infatti è in programma il big match del campionato: Milan-Roma. Gara tra la terza e la quarta in classifica, divise da soli tre punti. Si potrà però tornare allo stadio, al Vismara, per sostenere le rossonere, come riporta il sito ufficiale del club meneghino. Ovviamente restano in vigore le norme anticovid, quindi posti ridotti e la società rossonera ha chiesto all'AIMC di coordinare le richieste dei supporter rossoneri fino a esaurimento dei biglietti. Per accedere al Centro Sportivo sarà quindi necessario mandare una richiesta comprensiva di tutti i dati (luogo e data di nascita oltre a un recapito telefonico) alla seguente e-mail: aimcmilano@hotmail.com. Come per la squadra maschile quindi sarà possibile tornare allo stadio e far sentire il propio sostegno a Giacinti e compagne.