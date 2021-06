La promessa fatta dal Milan a Sandro Tonali. Il punto sul centrocampista

Continua a tenere banco in casa Milan la questione legata al riscatto di Sandro Tonali. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Sandro Tonali. Di lui si è parlato prima di un possibile addio, poi delle possibilità di esercitare il riscatto del cartellino, ma a cifre più basse. La volontà del Milan è chiara, il club lombardo ha un accordo per il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. La dirigenza rossonera ha lavorato per uno sconto, da 25 a 15 milioni. Un risparmio importante per le casse del club meneghino, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Maldini e Massara continuano a lavorare sul mercato, dopo aver riscattato ufficialmente Fikayo Tomori dal Chelsea. La questione Tonali resta prioritaria, ma ci sono anche gli atri prestiti da provare a confermare: Diogo Dalot e Brahim Diaz. In questo caso si va verso un nuovo prestito, ma con diritto di riscatto per entrambi e non secco, come accaduto la scorsa estate.