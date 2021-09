La Moviola di Liverpool-Milan | Errore di Bennacer sul rigore

Ecco la moviola della gara di Anfield tra Liverpool e Milan, partita d'esordio in Champions League per i rossoneri

E' una gara tutto sommato corretta quella tra Liverpool e Milan . Anche se gli inglesi hanno mantenuto i ritmi alti e non sono mancate entrate decise da parte sia dei Reds, che dei rossoneri. Il club meneghino esce sconfitto da Anfield ma a testa alta. Dimostra di poter giocare e competere a certi livelli, accarezza anche la possibilità di strappare i tre punti tra primo e secondo tempo, prima della doccia fredda legata al pareggio di Salah, dopo il rigore fallito dall'egiziano nella prima frazione di gioco. In totale sono 3 gli ammoniti dal signor Marciniak, il direttore di gara polacco che ha arbitrato il match.

Azione chiave del primo tempo è il rigore concesso al Liverpool . Fallo di mano di Bennacer in area e scelta dell'arbitro assolutamente condivisibile. La regola è cambiata, rispetto alla passata stagione, è diventata fondamentale la discrezionalità, ma il movimento dell'algerino è scomposto ed aumenta il volume del suo corpo, la braccia sarebbe meglio tenerle attaccate alla schiena, soprattutto in area. Al 28' ci sarebbe un cartellino giallo che protesta all'indirizzo del direttore dopo un fallo. Marciniak lo grazia, dopo averlo ripreso con veemenza. I due gol del Milan sono assolutamente regolari.

Nella seconda frazione di gioco il Milan troverebbe addirittura il goal del 1-3, ma il fuorigioco di Kjaer è solare, anche per il calciatori rossoneri che infatti non protestano. Sul pareggio del Liverpool è Calabria che tiene in gioco in Salah, la gamba sinistra del terzino costa quindi carissima ai rossoneri. Giusto anche l'unico giallo mostrato ai giocatori del Liverpool. A due minuti dalla fine del match Milner fa un brutto ai danni di BrahimDiaz, anche in questo il direttore di gara prende la decisione corretta.