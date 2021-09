Top e Flop | Il migliore e il peggiore in campo di Liverpool-Milan

Ecco il Top e il Flop di Liverpool-Milan, gara d'esordio in Champions League per la squadra di Stefano Pioli

Redazione Il Milanista

Torna a giocare in Champions League il Milan. Un'attesa lunghissima, ben sette anni e la squadra rossonera non demerita nonostante la sconfitta contro gli uomini di Jurgen Klopp. Che il Liverpool fosse un avversario ostico, una squadra più forte rispetto al Diavolo era noto. Nonostante questo però Calabria e compagni accarezzano addirittura la possibilità di espugnare Anfield, chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio rossoneri, dopo i primi 40' di sofferenza: con una rete incassata, un rigore parato da Maignan e lo stesso portiere francese sigli scudi per un paio d'interventi assolutamente provvidenziali. Poi però la doccia fredda: al autogoal di Tomori, seguono in pareggio di Salah al 49' e la rete del definitivo 3-2 di Henderson al 69'. In mezzo c'è spazio anche per la gioia di AnteRebic che riporta la gara sull'1-1 al 42' e al 44' BrahimDiaz fa esplodere i tifosi del Milan, con la rete del 1-2.

Una prestazione che comunque strappa applausi quella del Diavolo,ecco i top e flop della gara di Anfield.

Top: Mike Maignan

Prende il voto più alto della serata tra la fila del club meneghino, insieme ad Ante Rebic. Era tanta la curiosità ad inizio stagione sull'estremo difensore francese. Compito difficile far dimenticare Gigio Donnarumma, soprattutto perché l'ex rossonero ha consegnato un europeo alla nazionale italiana dagli 11 metri. L'ex Lille conferma quanto di buono di buono ha fatto vedere in campionato, tiene a galla il Milan nel momento di spinta maggiore del Liverpool. Non può nulla sui goal segnati dai Reds e inoltre ipnotizza Salah dal dischetto. Stringe i denti all'intervallo quando sembrava dovesse uscire a causa di un contrasto di gioco con Theo Hernandez. Sorpresa e conferma.

Flop: Ismael Bennacer

Soffre tantissimo l'algerino. Soffre i ritmi del suo dirimpettaio e più in generale di tutto il Liverpool. Alla prima da titolare in questa stagione, dopo aver saltato parte della preparazione estiva a causa del Covid, ad Anfield è sempre in difficoltà non solo in fase di copertura. Sbaglia appoggi e aperture ad inizio gara, cresce con il resto della squadra, ma nel secondo tempo torna a partire il pressing totalizzante degli uomini di Klopp.