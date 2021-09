Kessie e il Milan: a che punto siamo? Il punto sul rinnovo dell’ivoriano

Continua la trattativa per il rinnovo di Franck Kessie con il Milan. Ecco il punto della situazione sul futuro dell'ivoriano

Per ora però non c'è accordo, nonostante gli incontri con l'agente del giocatore. I contatti vanno avanti, la situazione non è di muro contro, ma la differenza tra domanda e offerta ha portato a uno stallo, che per ra un ostacolo insormontabile. Maldini e Massara hanno messo sul 5,5 milioni di euro a stagione, più i bonus, indispensabili per alzare ulteriormente l’asticella. Il nuovo accordo dovrebbe arrivare fino al 2026, un quinquennale che allontanerebbe definitivamente le voci di mercato sull'ex Atalanta. Kessie dal canto suo ne chiede 7 più bonus come riporta il Corriere dello Sport. un ingaggio alla Ibrahimovic insomma, che certificherebbe nero su bianco anche l'importanza del centrocampista a tutti gli effetti. Il Presidente è uno dei leader in campo, e nello spogliatoio del Milan. E vuole un trattamento adeguato 'al suo peso'.