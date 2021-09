acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 2 Settembre 2021

Ecco la rassegna stampa a tinte rossonere, di giovedì 2 settembre, tratta direttamente dal sito ufficiale del Milan

Milan, la rassegna stampa del 2 Settembre 2021

(fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

SERIE A, ANTICIPI E POSTICIPI (Corriere della Sera)

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi del campionato fino alla 19° giornata. Milan-Lazio si giocherà domenica 12 settembre alle 18.00, Juventus-Milan è in programma domenica 19 settembre, alle 20.45. Il 7 novembre sarà la volta del Derby di Milano con Milan-Inter in calendario alle 20.45.

LA RINCORSA DI IBRA (Gazzetta dello Sport)

Zlatan in gruppo punta la Lazio, poi Champions e la Top 10 dei bomber Milan. Per lo svedese ieri primo allenamento con i compagni, ci sarà alla ripresa. È il 15° goleador della storia rossonera: gli mancano 18 reti per entrare tra i primi 10 di sempre.

ZLATAN SI ALLENA (Corriere dello Sport)

Franck Kessie aveva manifestato tutta l'intenzione di firmare con i rossoneri e legarsi a vita ai colori che indossa, al momento però c'è stallo fra le parti. L'ivoriano è rimasto a Milanello per continuare la riabilitazione. Dovrebbe tornare dopo la sosta così come Zlatan Ibrahimović che ieri ha lavorato in gruppo.

MESSIAS: "NON CI CREDEVO PIÙ" (Gazzetta dello Sport)

Il nuovo acquisto del Milan, ieri primo allenamento per l'ex Crotone: "Pensavo di non essere all'altezza, ho lavorato sodo". Ieri la Lega Serie B lo ha omaggiato su Twitter: "La tua umanità, passione e talento ti hanno permesso di fare un grande viaggio. Buona fortuna Junior Messias".

MESSIAS, LA SUA È UNA FAVOLA (Corriere dello Sport)

"I sogni si avverano, basta crederci". Quello di Junior Messias si è avverato a 24 ore dalla fine del calciomercato, quando la telefonata di Paolo Maldini al presidente del Crotone ha dato il via alla trattativa più importante della sua vita: "Il Milan è la squadra per cui tifavo, sono emozionato per essere qui".

NOCERINO: "VEDRETE, ACQUISTO SUPER" (Tuttosport)

Antonio Nocerino promuove senza remore l'approdo a Milanello del brasiliano Messias: "A me piace molto. È un giocatore di qualità, davvero forte. Si tratta di un grandissimo acquisto. Lo ha dimostrato l'anno scorso a Crotone, quando ha disputato un campionato importante".

GIACINTI, LA STORIA CONTINUA (Il Giorno)

Valentina Giacinti: 50 gol con la stessa maglia, quella del Milan. Un traguardo storico che l'attaccante rossonera ha festeggiato con un post sul suo profilo social: "Felice di aver raggiunto i 50 gol in Serie A con la maglia rossonera… to be continued". La passione per il calcio nasce dai primi anni di Valentina.

"IL MILAN TENEVA VAN BASTEN" (Corriere della Sera)

Intervista ad Adriano Galliani: "Negli anni '60 Eusebio iniziava e terminava la carriera nel Benfica, Cruijff nell'Ajax e Rivera nel Milan. Con la vendita dei Diritti TV si è aperta la forbice. Nel 1990 feci restare Van Basten, oggi con il Barcellona che fattura quattro volte il Milan non sarei più in grado di farlo".

EXPO 2020 AL FIANCO DEI ROSSONERI (Gazzetta dello Sport)

Un altro sponsor internazionale sarà partner del Milan: Expo 2020 Dubai permetterà al club di ampliare la sua influenza nell'area e vedrà la società rossonera direttamente impegnata per promuovere i valori fondamentali dello sport e ispirare cambiamenti attraverso il calcio.

GIUSTO ALLARGARE LA ROSA (Gazzetta dello Sport)

L'organico XL è necessario per lottare su tutti i fronti. Elliott ha deciso di dare fondo alle risorse e ha arricchito la rosa. Il collettivo di Pioli è di buon livello, con un paio di scommesse. C'è fiducia, anche se con i brasiliani bisogna avere pazienza. Maldini e Massara hanno allestito una squadra per andare avanti anche in Europa.