James resta nel mirino, Jorge Mendes può agevolare la trattativa

Continua la ricerca al trequartista per il Milan, con James Rodriguez che resta sempre nel mirino dei rossoneri.

Prosegue spedito il mercato del Milan, con Maldini e Massara che sono alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la squadra. Mancano poco più di due settimane alla prima giornata di campionato che vedrà il Milan impegnato contro la Sampdoria, e ci sono ancora degli obiettivi da portare a termine. Stefano Pioli ha lavorato fin qui con una rosa ridotta e con tanti giovani, complici gli assenti per infortunio o per le rispettive Nazionali. In vista dell'inizio di stagione, però, si vuole permettere al tecnico di lavorare con il gruppo completo, e dal mercato dovranno necessariamente arrivare alcuni pezzi. Dovrà essere portato a Milano un terzino destro, e pertanto si sta spingendo per Diogo Dalot, mentre l'altro ruolo da coprire è quello del trequartista, dopo l'addio di Hakan Calhanoglu.

James resta in orbita

Sono numerosi i profili seguiti dalla dirigenza rossonera, con Vlasic ed Ilicic in cima alla lista pur se con condizioni e motivi diversi. Tra gli osservati anche tanti sogni proibiti, che darebbero ancora più credibilità al Diavolo. Tra i nomi di spessore che sono nel mirino c'è James Rodriguez dell'Everton, profilo internazionale che porterebbe moltissimo alla rosa rossonera. È stato lo stesso colombiano a parlare pochi giorni fa di un suo eventuale arrivo in Italia, sottolineando come gli piacerebbe giocare in Serie A. Quello italiano, infatti, è l'unico dei top campionati europei in cui non ha giocato. Un messaggio al Milan, che lo segue da qualche settimana e potrebbe avvicinarsi concretamente.

James non è tra gli incedibili dei Toffees, ha perso il suo mentore Carlo Ancelotti e non gode di grande considerazione da parte del nuovo tecnico Rafa Benitez. Per questo motivo la trattativa per il Milan potrebbe essere agevolata e, pertanto, non comportare cifre eccessive. Secondo quanto riportato da Tuttosport un grosso aiuto potrebbe arrivare dall'agente del colombiano, Jorge Mendes, che ha buoni rapporti con il Milan e potrebbe imbastire la trattativa.