Sabatini: “Ramsey? Si c’è l’interesse del Milan”

Ecco le parole di Sandro Sabatini ai microfoni di SportMediaset sulla ricerca del Milan del trequartista

Il management rossonero sta valutando vari giocatori e vogliono essere sicuri di non sbagliare il colpo. Tra i giocatori maggiormente visionai dalla dirigenza ci sono Isco, James Rodriguez, Vlasic , Ilicic e Ziyech e Ramsey. Il giocatore della Juve è l'ultimo nome che si è aggiunto alla lista del club di via Aldo Rossi, ma prendere il gallese non sarà facile.

A fare il punto sui trequartista è intervenuto negli studi di SportMediaset il giornalista Sandro Sabatini. Ecco il suo pensiero ai microfoni del tg sportivo del biscione: “Aaron Ramsey? E’ vero che c’è un interesse del Milan. Il contratto da otto milioni sarebbe più morbido grazie al Decreto Crescita. Non può essere un prestito secco – continua Sabatini -, ci vorrebbe almeno un diritto con obbligo di riscatto, ecco perché la trattativa non può considerarsi facile". Il giornalista ha poi parlato di Ziyech: "Non sembra proprio un giocatore in uscita Dall’Inghilterra può partire, invece, James Rodriguez, che l’Everton ha pagato pochissimo. Il problema è l’ingaggio, che dovrebbe abbassarsi per sbarcare in Italia. Il Milan sta valutando anche le sue condizioni fisiche”.