James-Milan, il colombiano pronto a tutto per arrivare in rossonero

James Rodriguez resta nel mirino del Milan, l'Everton non lo ritiene incedibile e lui vorrebbe vestire rossonero.

Redazione Il Milanista

Continua la ricerca del trequartista in casa Milan. Maldini e Massara hanno stilato da tempo una lista di obiettivi, tra giocatori più esperti e giovani in rampa di lancio. Una lista molto disomogenea, tra prezzi, caratteristiche, esperienza, età, posizioni. Alla base di tutto c'è la volontà di mettere a disposizione di Stefano Pioli almeno un giocatore di qualità per alzare il tasso tecnico della rosa, come esplicitamente richiesto dal tecnico. È stato riportato a Milano Brahim Diaz dal Real Madrid, ma sicuramente non può bastare il ritorno dello spagnolo per colmare il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu.Si continua ad insistere per Nikola Vlasic del CSKA Mosca, ma la trattativa con i russi si sta rivelando molto complicata. Sarebbe più fattibile arrivare a Josip Ilicic, ma il Milan non è convinto dell'operazione.

James Rodriguez si propone

Può riprendere quota nei prossimi giorni il nome di James Rodriguez. Il trequartista colombiano in forza all'Everton non è incedibile per i Toffees, soprattutto ora che alla guida del club non c'è più Carlo Ancelotti. È stato lo stesso James ha parlare della Serie A recentemente, affermando di aver giocato in tutti i top campionati europei, fatto salvo appunto quello italiano. Un messaggio quasi provocatorio dell'ex Real Madrid, conscio dell'interesse del Milan per lui. Una trattativa che potrebbe diventare concreta qualora il Milan riuscisse a trovare un accordo non troppo oneroso con l'Everton.

Il giocatore, dal canto suo, sarebbe disposto anche ad abbassarsi lo stipendio pur di trasferirsi in rossonero, come riportato da Tuttosport. Potrebbe essere la sorpresa del mercato rossonero, la ciliegina sulla torta per completare una sessione condotta ottimamente fin qui. James porterebbe qualità, esperienza internazionale e potrebbe dare moltissimo al gruppo rossonero. Un acquisto che, se portato a termine, consacrerebbe in maniera definitiva il ritorno del Milan nell'élite del calcio europeo.