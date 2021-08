Isco continua ad essere nel mirino, si pensa ad un clamoroso scambio

Sempre nel mirino del Milan il fantasista del Real Madrid, con la trattativa che potrebbe andare in porto tramite uno scambio.

Maldini e Massara continuano a lavorare senza sosta per trovare le soluzioni migliori per la prossima stagione. Fin qui la campagna acquisti dei rossoneri è stata di buon livello, nonostante i dolorosi addii di Donnarumma e Calhanoglu. La dirigenza ha saputo fare gli acquisti giusti, puntando su giocatori che hanno tanta voglia di lasciare il segno in rossonero. Vanno in tal senso gli acquisti di giocatori come Maignan e Giroud, ancor di più il riscatto di Tomori, baluardo degli ultimi sei mesi rossoneri. Per questo motivo si continuano a cercare giocatori che possono dare tanto alla squadra, in termini di esperienza, mentalità oltre che, ovviamente, voglia di vincere.