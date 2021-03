Incocciati: “Donnarumma? Se andrà via, il Milan si farà trovare pronto”

MILANO – L’ex attaccante rossonero Giuseppe Incocciati, intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, si è espresso sulla trattativa per il rinnovo contrattuale di Gigio Donnarumma: “Per il club è difficile gestire questa situazione. Parliamo di un grandissimo portiere, non c’è dubbio. Quindi avrà sicuramente delle proposte allettanti. Purtroppo, come accade da qualche generazione a questa parte, in questi casi spesso e volentieri prevale il discorso economico, che va al di là dell’attaccamento alla maglia. Difficile da sostituire? La storia del calcio ci insegna che i giocatori possono essere tutti importanti, ma nessuno è indispensabile. Credo che il Milan, proprio perché offre delle cifre notevolissime a Donnarumma, abbia sicuramente la forza per andare a prendere, semmai dovesse perdere Gigio, un portiere di tutto rispetto per sostituirlo”.

SU ZLATAN IBRAHIMOVIC – “E’ riuscito, grazie anche al suo fisico, a mantenere un’ottima condizione per stare in campo ad alti livelli. Ha fatto bene a proseguire tornando al Milan. Poi si è anche riposato negli Stati Uniti per qualche anno. Tuttavia, anche lui deve fare i conti con la carta d’identità e già da un po’ si comincia a notare questo aspetto. Quando è in campo, però, desta sempre grande preoccupazione tra gli avversari. E’ un calciatore di grande carisma e personalità, ed è quello che è mancato al Milan negli ultimi anni. La squadra rossonera aveva bravi giocatori ma con scarsa personalità: nel momento in cui è arrivato Ibra, abbiamo visto tutti come sono cambiate le cose, anche a livello di atteggiamento. Tutta la squadra trae beneficio dalla sua presenza. E’ chiaro che bisogna monitorare quelle che sono le sue energie e la sua gestione, però direi che, anche in condizioni non ottimali, garantisce sempre spunti molto importanti”.