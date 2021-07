Sarà Josip Ilicic il nuovo trequartista del Milan? L’Atalanta non fa sconti

Il Milan continua a sfogliare la margherita per la trequarti, sempre in orbita rossonera c'è l'atalantino Ilicic.

Non si ferma il mercato del Milan , che dopo le sei operazioni già concluse nel mercato in entrata si appresta a chiudere almeno altri due colpi. Continuano infatti le trattative per portare alla corte di Stefano Pioli almeno due innesti. Un terzino destro che possa fare il vice Calabria e un fantasista che possa colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Hakan Calhanoglu . Per il primo ruolo il favorito è sempre Diogo Dalot, con cui sono stati avviati nuovamente i colloqui con il Manchester United per riportarlo a Milano. Per la trequarti, invece, sono tanti i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera, tra favoriti e possibili outsider.

Il Milan, come detto, segue Ilicic da settimane e, secondo quanto riportato dal Corriere di Bergaomo, il calciatore accetterebbe di buon grado l'opzione rossonera. Bisognerà però trattare con l'Atalanta, da sempre un osso duro per cedere i propri talenti, come il Milan sa bene dopo le operazioni che hanno portato in rossonero Kessie e Conti. Il Milan non ha una grossa disponibilità in questo momento, però i dirigenti nerazzurri non vogliono far partire Ilicic a costo zero o con un prezzo irrisorio. La richiesta dell'Atalanta per il fantasista sloveno è di almeno 5/6 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere alla portate del club di via Aldo Rossi ma non nell'immediato.