Ilicic vuole il Diavolo, ma c’è distanza con l’Atalanta: il Milan riflette

C'è sempre Josip Ilicic nella lista degli obiettivi rossoneri, ma il Milan non è ancora convinto dell'operazione.

Redazione Il Milanista

Proseguono le ricerche sul mercato della dirigenza rossonera. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno portando avanti numerosi colloqui con vari club per poter completare nel più breve tempo possibile la rosa di Stefano Pioli. La dirigenza vuole mettere a disposizione del tecnico il gruppo completo entro l'inizio del campionato, salvo occasioni di mercato che potrebbero presentarsi negli ultimi giorni di agosto. In attesa di capire come si concluderà la trattativa con il Manchester United per riportare a Milano Diogo Dalot, proseguono le ricerche al trequartista, obiettivo prioritario e necessario. Numerosi i nomi nella lista degli obiettivi rossoneri, con alcuni profili più abbordabili rispetto ad altri.

Ilicic vuole il rossonero

Il giocatore sicuramente più semplice da portare a Milano è Josip Ilicic. Per volontà del giocatore, prezzo e utilità al gruppo, vista la possibilità di giocare anche a destra, lo sloveno sarebbe sicuramente un colpo perfetto per mister Pioli. Il fantasista ha già comunicato a Gasperini e all'Atalanta di voler cambiare aria. Gli orobici, però, non intendono regalarlo a nessuna squadra, specialmente in Serie A ad una diretta concorrente. Il Milan è interessato ad Ilicic da settimane, e più volte ci sono stati dei sondaggi per verificare la fattibilità dell'operazione. Il giocatore è pienamente convinto del progetto rossonero, ma il club di via Aldo Rossi sta facendo le dovute riflessioni sul giocatore.

Come riportato da Tuttosport Maldini e Massara stanno valutando attentamente la situazione, perchè nonostante le qualità indiscutibili del giocatore non si vogliono fare acquisti sbagliati. A spaventare la dirigenza rossonera è soprattutto l'età di Ilicic, che ha già 33 anni, e non potrebbe garantire tante stagioni ad alto livello. Questo, comparandolo con la richiesta di almeno 7 milioni fatta dall'Atalanta, frena i discorsi, dato che il Milan non è convinto di sborsare quella cifra. Qualora, invece, le richieste degli orobici dovessero mutare, il Diavolo non ci penserebbe due volte e porterebbe subito Ilicic agli ordini di Stefano Pioli.