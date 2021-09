Il Milan torna subito a lavoro in vita dell’Atalanta. Il report

Archiviata la sconfitta amara contro l'Atletico Madrid il Milan di Stefano Pioli è subito tornato al lavoro. Ecco il report da Milanello

Redazione Il Milanista

Archiviare subito la sconfitta amara per il Milan contro l'Atletico Madrid in Champions League. A San Siro è passata la squadra di Diego Simeone, senza però meritare. Grande protagonista della serata è stato l'arbitro Cakir, con un cartellino rosso, per somma di ammonizioni nei confronti di Kessie e un rigore fischiato a fine partita per un fallo di mano di Kalulu, viziato però da quello precedente di Lemar. Beffa finale quindi a San Siro, ma domenica sera per i rossoneri c'è l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Terzo scontro diretto di questo inizio di stagione per il Diavolo dopo la vittoria interna con la Lazio e il pareggio in trasferta con il Torino. I cancelli di Milanello quindi si sono riaperti questa mattina, con Romagnoli e compagni che sono tornati a lavorare in vista del match di Bergamo.

Il report da Milanello

Tratto dal sito Acmilan.com

Ritrovo consueto per colazione prima di scendere negli spogliatoi per iniziare a preparare la prossima partita di campionato che vedrà il Milan impegnato a Bergamo domenica 3 ottobre alle ore 20:45. In palestra per la seduta defaticante gli undici partenti di ieri sera; in campo, sul centrale, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato la sessione con il riscaldamento alle spalle delle porte; al termine gruppo in campo per una serie di esercitazioni sul possesso seguite da lavoro tecnico focalizzato sulle finalizzazioni. Prima di rientrare negli spogliatoi consueta partitella su campo ridotto. Per domani il programma prevede una giornata di riposo, la ripresa degli allenamenti è prevista per venerdì con una sessione pomeridiana.

Pioli ha già perso una pedina e mezzo

A Bergamo non ci sarà sicuramente Florenzi, ancora alle prese con i problemi al ginocchio sinistro. Domani se ne saprà di più, dopo il consulto con il dottor Mariani. Anche Brahim Diaz è in forse non al meglio dopo l'Atletico Madrid.