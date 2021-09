Il Milan riparte con la carica dei 30mila a San Siro: i dettagli

Riparte il campionato nel fine settimana, torna in campo l Serie A, Milan compreso. San Siro va verso il tutto esaurito

Redazione Il Milanista

Archiviata la pausa nazionali è tempo di campionato. Nel fine settimana ripartirà la Serie A, è in programma la terza giornata, con due big match in calendario. Il Milan di Stefano Pioli ospiterà a San Siro la Lazio di Maurizio Sarri, entrambe a pari punti in classifica con due vittorie consecutive nei primi due turni di campionato. Mentre la Juventus farà visita al Napoli al Maradona. Azzurri e bianconeri giocheranno sabato 11 settembre alla 18:00. Ventiquattro ore dopo il Meazza riaprirà i sui cancelli ai tifosi. E proprio sui tifosi rossoneri si è concentrato il Corriere dello Sport.

San Siro: la carica dei 30mila tifosi rossoneri

I tifosi del Milan sono pronti ad accompagnare anche i questa gara Ibrahimovic e compagni, lo svedese sta scaldando i motori in vista di domenica. La squadra di Stefano Pioli ha ripreso il suo cammino così come lo aveva interrotto nella passata stagione: con i tre punti. E l'entusiasmo è tanto, tantissimo, anche perché alle porte c'è l'esordio in Champions League. San Siro viaggia verso il tutto esaurito secondo quanto riporta il quotidiano sportivo. Attesi 30mila tifosi rossoneri pronti a far sentire la propria voce e il proprio entusiasmo.

E' subito scontro diretto

La vendita dei biglietti non si è ovviamente fermata ed è ancora possibile acquistare i tagliandi per la gara del Meazza. Partita subito importante perché oltre ai tre punti in ballo c'è anche uno scontro diretto da vincere. I biancocelesti hanno impressionato per mole di gioco i fase offensiva, anche se in difesa resta qualche dubbio. Il club meneghino invece deve continuare a convincere, come accaduto nell'ultima gara casalinga contro il Cagliari. Pioli dovrebbe recuperare Kessie e Ibrahimovic, in dubbio Krunic. Giroud invece è sempre legato al esito dei prossimi tamponi.