Verso Milan-Lazio: scelto l’arbitro del match di San Siro

Mancano pochi giorni alla ripresa del campionato, la terza giornata della Serie A. Il Milan tornerà a San Siro, che ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri. Subito un big match per rossoneri e biancocelesti, dopo la pausa per le nazionali. Entrambe le squadre infatti sono in vetta alla classifica, a pari punti, reduci da due vittorie consecutive. Poco fa l'AIA ha comunicato la designazione arbitrale per le partita del Meazza, ecco chi dirigerà Milan-Lazio.