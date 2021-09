Biglietti in vendita per Milan-Lazio, tutte le info per i tifosi

Pochi giorni e la Serie A torna in campo. Domenica alle 18:30 si giocherà Milan-Lazio.

Dopo un avvincente debutto in casa domenica scorsa contro il Cagliari, che ha visto l'entusiasmo dei sostenitori riempire nuovamente gli spalti di San Siro, il Milan si appresta adesso ad accogliere i tifosi allo stadio per la seconda partita casalinga di Serie A contro la Lazio, in programma domenica 12 settembre ore 18.00. Riportiamo di seguito tutte le possibilità che la società rossonera concede ai propri tifosi per poter assistere all'evento. I biglietti per la seconda in casa contro la Lazio, sono in vendita online su singletickets.acmilan.com, insieme al Ticket Office di Casa Milan, in tre finestre di vendita separate, con un prezzo di partenza di 19€.