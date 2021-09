Milan, Ibra scalpita: lo svedese convince Stefano Pioli

Si avvicina la gara di domenica tra Milan e Lazio e Zlatan Ibrahimovic vuole riperdersi una maglia titolare

'Vede la Lazio' Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è a disposizione di mister Pioli, anche perché la positività al Covid di Giroud ha accelerato il suo recupero. Si era fermato alla vigilia di Euro2020, doveva prendere parte alla competizione con la sua Svezia, ma un infortunio al ginocchio ha cambiato i suoi piani. Un'estate particolare, incentrata sul recupero fisico dopo l'operazione. Vuole tornare al massimo per il Milan e per i suoi compagni di squadra, cullando magari anche il sogno Mondiale. In campo dal primo minuto o a gara in corso? E' la domanda che in tanti si fanno, compreso il tecnico rossonero.

Rebic e Leao sono in ballottaggio lì davanti proprio con lo svedese, per una maglia da titolare. Giocheranno tutti e tre ma soltanto due partiranno dal primo minuto. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, Stefano Pioli starebbe pensando proprio a Ibrahimovic dal primo minuto. Un solo tempo per mettere benzina nelle gambe e fiaccare la difesa avversaria, una scelta anche in vista dell'esordio in Champions League contro il Liverpool il prossimo 15 settembre. La Rosea riporta anche la possibile staffetta con Rebic, il croato infatti dovrebbe sostituirlo nella seconda frazione di gioco. Oppure partire titolare per poi lasciare il posto a Zlatan.