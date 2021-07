Il Milan non molla Giroud. Il punto sulla trattativa per il francese

L'attaccante francese del Chelsea è sempre nei pensieri del Milan, ecco il punto di mercato su Olivier Giroud e i rossoneri

L'intesa con Olivier Giroud è ormai stata trovata. Definiti anche gli ultimi dettagli del biennale (più opzione per il terzo) da 3,5 milioni di euro netti a stagione. I dirigenti di via Aldo Rossi hanno però ribadito ancora una volta agli agenti del francese che l'affare potrà andare poi in porto solo ad una condizione: il francese dovrà liberarsi gratis dal Chelsea. Il prolungamento unilaterale del 30 aprile scorso è stato fatto solo per evitare che il giocatore potesse trasferirsi gratis in qualche altra squadra di Premier League. Dunque il club londinese non dovrebbe avere problemi a liberarlo a zero per andare in SerieA.