Tonali, affare fatto e che risparmio! Le cifre fra Brescia e calciatore

Dopo aver avuto tanta pazienza e aver dovuto trattare a lungo, il Milan chiude oggi l'operazione Sandro Tonali. E risparmia tanto!

Redazione Il Milanista

La dirigenza rossonera fa segnare un grande colpo. Non si tratta questa volta di nuovo arrivo dato che il calciatore ha già trascorso l'ultima annata in rossonero. Ma questo è comunque uno di quegli affare da sottolineare penna rossa alla mano. Il Milan riporta a casa infatti Sandro Tonali. Il calciatore era infatti tornato, quantomeno ufficialmente, ad essere un calciatore del Brescia. Maldini e soci infatti non avevano esercitato l'opzione per il riscatto. Intavolata invece una complessa trattativa per limare le cifre e giungere ad uno sconto importante. Obiettivo raggiunto a pieno, con un notevole risparmio che da respiro alle casse rossonere.

L'ACCORDO CON IL BRESCIA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, il quadro dell’operazione porta a un totale di 20 milioni di euro più 3 di bonus. Considerati i 10 milioni già versati nella passata stagione, la società di via Aldo Rossi si impegna a pagarne altri 7, con l’inserimento del cartellino del giovane Olzer (valutato 3 milioni). In aggiunta ci sono altri 3 milioni di bonus. Se pensiamo che il Milan, in base agli accordi presi l’estate scorsa, avrebbe dovuto pagare 35 milioni complessivi al Brescia, il risparmio è evidente.

L'ACCORDO CON IL CALCIATORE - Lo stesso Tonali, inoltre, ha accettato una riduzione dello stipendio da 1.6 milioni netti a 1.2, ovviamente con dei bonus legati al suo rendimento e agli obiettivi di squadra. Il talento di Tonali da parte del Milan non è comunque in discussione e 17 milioni più 3 di bonus oltre al cartellino di Ozier su cui i rossoneri manterranno un diritto di recompra ne sono testimonianza. Ora sul mercato restano vive altre piste. Su tutte. assalto dell’Eintracht nei confronti di Hauge. L’offerta per l’esterno norvegese non è ancora ritenuta soddisfacente dal club meneghino. In entrata resta più che valida l’opzione Odriozola per la fascia destra