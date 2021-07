Il Milan lo ha seguito, ma Lovato alla fine va all’Atalanta

Il difensore dell'Hellas Verona sta per cambiare squadra, lo spetta l'Atalanta, in passato si era parlato anche di Milan

Redazione Il Milanista

E' pronto a cambiare squadra Matteo Lovato. Il difensore si è messo in luce nell'ultimo campionato di Serie A con la maglia dell'Hellas Verona. Una delle sorprese dell'ultimo campionato, tanto da attirare l'attenzione di club importanti. Ci aveva pensato la Lazio, si era parlato di Juventus come possibile sostituto di Giorgio Chiellini, ma anche il Milan è stata una pista praticabile. Ci avevano pensato i rossoneri, lo scorso inverno prima di virare con decisione su Fikayo Tomori. L'accordo con l'Hellas però non è mai arrivato, anche perché Maldini e Massara volevano arrivare al giocatore i prestito, mentre il presidente Sette aveva tutta l'intenzione di monetizzare.

Lovato-Romagnoli, la vecchia idea del Milan

Il nome del difensore centrale è tornato di moda poi in primavera per il Milan, come possibile sostituto di Alessio Romagnoli, dato che il capitano rossonero aveva perso il posto da titolare, scalzato proprio da Fikayo Tomori, e inoltre il contratto, oggi come allora, in scadenza nel 2022. Si parlava di un'ipotetica partenza del numero 13 del Diavolo nella sessione estiva di mercato, partenza che non si è mai materializzata. E Lovato era una possibile alternativa proprio a Romagnoli.

Le cifre del passaggio all'Atalanta

Non sarà così perché il giocatore si cambierà squadra a breve, ma non sarà al Milan il suo futuro. Sta per andare all'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ai gialloblù andranno 8 milioni di euro subito più altri 3 di bonus. Il classe 2000 dovrebbe andare a prendere il posto di Romero inseguito da Manchester United, Barcellona e Tottenham. Anche lui pronto a cambiare casacca, l'Atalanta è pronta ad incassare quasi 60 milioni di euro, una nuova ennesima plusvalenza dei nerazzurri, che si preparano ad accogliere Lovato pronti a farlo esplodere come accaduto sì con Romero, ma anche con tanti altri calciatori.