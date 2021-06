Il Milan e Junior Firpo: gli ultimi aggiornamenti di mercato

Il Milan insiste per Junior Firpo del Barcellona. Ecco gli ultimi aggiornamenti di mercato sul terzino dei blaugrana

Nella prossima sessione di mercato il Milan proverà a regale a Stefano Pioli un nuovo esterno basso mancino, un vice Theo Hernandez. Nella rosa rossonera manca un'alternativa all'ex Real Madrid, questa stagione è stato adattato Diogo Dalot, adattato perché il suo ruolo naturale è sull'altra fascia. Inoltre il futuro del portoghese è ancora tutto da scoprire. Maldini e Massara però sono già al lavoro, a dire il vero da mesi, per riuscire a trovare il profilo adatto. Nei mesi scorsi, a gennaio, nella passata finestra invernale di mercato alla società meneghina sono stati accostati diversi profili, ma ovviamente con il passare del tempo sono mutate diverse situazioni.

Il nome di Junior Firpo ritorna per il mercato del Milan, già inseguito nella scorsa sessione di mercato. A gennaio i dubbi dei catalani e del ragazzo avevano fatto però naufragare ogni idea. Con il passare dei mesi però qualcosa è cambiato. In primis Ronald Koeman è rimasto a Barcellona e i catalani hanno annunciato anche Emerson Royal altro terzino. Gli spazi già erano pochi con il tecnico olandese ora potrebbero addirittura ridursi. C'era l'incognita legata alla titolarità in rossonero, problema che potrebbe essere risolto con la partecipazione alla prossima Champions League. Il Milan ci sta pensando.