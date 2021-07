Il Milan ‘dei doppioni’ per affrontare la prossima stagione

Il Milan è sempre attivo sul mercato, Maldini e Massara vogliono consegnare a Pioli una squadra con due giocatori per reparto

Redazione Il Milanista

La prossima stagione segnerà il ritorno del Milan in Champions League. Obiettivo importante, centrato solo all'ultima giornata dello scorso campionato. Sarà un anno lungo e pieno d'impegni per la squadra rossonera, impegnata su due fronti. Da un lato bisognerà confermare quanto di buono fatto e tornare ancora una volta tra le prima quattro in Italia, mentre in Europa l'obiettivo minimo è superare la fase a gironi, sempre però sperando nella benevolenza dell'urna. Consci di tutto questo Maldini e Massara sono al lavoro per garantire a Stefano Pioli una rosa di qualità, ma non solo anche dal punto di vista quantitativo servono innesti.

Chi è arrivato e chi manca

Ci sarà da fare grande attenzione anche agli infortuni, visto quanto è accaduto soltanto pochi mesi fa. E inoltre ci sono ancora dei buchi in rosa da riempire. Maignan è arrivato sostituire Donnarumma, Fodé Ballo-Torué è l'esterno mancino che darà il ricambio a Theo Hernandez, profilo che è mancato a Stefano Pioli un anno fa. In attacco Ibrahimovic e Giroud garantiranno una staffetta lì davanti di assoluto livello. Manca però un'alternativa a Davide Calabria i nomi in lizza sono due: Diogo Dalot e Alvaro Odriozola.Maldini e Massara lavorano per arrivare a uno dei due.

Servirà pazienza

Altro buco è il 'dopo Clahanoglu'. Il solo Brahim Diaz non basta, serve un'altro innesto e i nomi accostati al Diavolo sono tanti e tutti di livello. Da Luis Alberto a Ziyech, da Sabitzer a Vlasic, passando anche per Ilicic. Tramontata invece la pista Damsgaard viste le altissime richieste della Sampdoria in questo momento. Servirà tempo però, così servirà pazienza anche il per il centrocampista che andrà ad occupare il vuoto lasciato da Meite, tornato al Torino. Piace Bakayoko, viene considerato l'alternativa perfetta a Kessie. Il Milan della prossima stagione sarà però in ogni caso costruito per avere due calciatori in ogni ruolo. Il Diavolo vuole alzare l'asticella.