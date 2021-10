Milan, Ibrahimovic torna ad allenarsi con il resto del gruppo

Torna ad allenarsi con i suoi compagni di squadra Zlatan Ibrahimovic, finalmente una buona notizia per il Milan dopo i tanti infortuni

Torna ad allenarsi con il resto del gruppo Zlatan Ibrahimovic, lo riporta il portale calciomercato.com. Una buona notizie per il Milan, dopo gli infortuni dell'ultimo periodo, da quello di Mike Maignan fino ad arrivare alla positività al Covid-19 di Theo Hernandez. Sta per tornare lo svedese, dopo lo stop forzato, a causa dell'infiammazione al tendine d'Achille rimediato alla terza giornata di Serie A, contro la Lazio. Adesso l'attenzione è tutta sull'allenamento di domani, se il calciatore dovesse prenderne parte sarà poi a disposizione di Pioli per la sfida contro il Verona almeno per la panchina. Anche se l’obiettivo principale resta l’impegno di Champions League contro il Porto.