Pioli ai ripari: l’idea per sostituire Theo e la scelta Tătărușanu-Mirante

Le ultime novità sulle mosse di Stefano Pioli per sopperire alle gravi assenze di Mike Maignan e di Theo Hernandez.

LE MOSSE DI PIOLI: UN SOSTITUTO PER THEO HERNANDEZ - Il tecnico rossonero, ovviamente, non ha ancora disegnato l’undici anti-Verona, ma gli sconvolgimenti delle ultime ore lo costringono a pensare in fretta. Un'idea, in particolar modo, sembra star prendendo piede e riguarda il sostituto, nel ruolo di terzino sinistro, di Theo Hernandez. Dopo aver giocato bene e vinto con la Francia, il numero 19 è risultato infatti positivo al Covid. Se Calabria dovesse dare garanzie (ha avuto un problemino nei giorni scorsi, ma sta decisamente meglio), Pioli potrebbe decidere di schierarlo asinistra, con l’affidabile Kalulu nel ruolo di terzino destro. Pioli, però, potrebbe conservare la carta Calabria per la delicata sfida di Champions League contro il Porto. Col Verona, dunque, il mister potrebbe affidarsi al sostituto naturale di Theo Hernanndez, Ballo-Touré, confermando Kalulu sul versante opposto.