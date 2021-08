Hauge all’Eintracht, arrivano le prime parole dell’esterno ex Milan

Ufficiale l'addio di Hauge, che ha lasciato il Milan dopo una sola stagione per trasferirsi in Bundesliga all'Eintracht.

È stata resa ufficiale questa mattina la cessione di Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte. Il norvegese si trasferisce in Germania con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 12 milioni di euro. L'ex Bodo Glimt lascia quindi il Milan dopo una sola stagione, essendo finito ormai ai margini della squadra. Durante la presentazione in Germania, sono arrivate le prime parole di Hauge da nuovo giocatore dei rossoneri della Bundesliga.

Il comunicato e le prime parole

"Jens Petter Hauge diventa Eintracht

Il 21enne norvegese sarà inizialmente in prestito dal Milan fino al termine della stagione 2021/22. Inoltre, l'Eintracht ha un'opzione di acquisto.

L'Eintracht Francoforte si rafforza con l'ala flessibile Jens Petter Hauge del Milan. La squadra di Bundesliga si assicura i servizi di un'ala versatile che può essere utilizzata in una delle due posizioni esterne. Il tre volte nazionale maggiore ha saputo convincere anche nelle mezze posizioni offensive.

Prima che il 21enne giocasse 24 partite per il secondo classificato italiano nel 2020/21 in tutte le competizioni e contribuisse con cinque gol, Hauge ha acquisito quattro anni di esperienza professionale nel suo paese d'origine. Ha fatto il suo debutto nel suo club giovanile FK Bodö / Glimt il 13 aprile 2016 all'età di 16 anni e ha segnato una tripletta impeccabile nella sua prima partita in coppa dopo essere stato sostituito. La prima della prima divisione seguì quattro giorni dopo. Dopo un totale di 117 partite, 35 gol e un prestito all'Aalesunds nel 2018, il suddetto passaggio alla Lombardia è seguito nel 2020. Alla fine dello scorso anno, Hauge era anche in grado di aspettarsi il primo titolo di campionato norvegese da Bodö / Glimt in 104 anni, a cui aveva contribuito con 14 valide e dieci assist in 18 partite prima di partire.

Il direttore sportivo dell'Eintracht Markus Krösche afferma: “Con Jens Petter Hauge stiamo aggiungendo il prossimo importante pezzo del puzzle alla nostra squadra. Il nostro obiettivo è allineare la squadra in modo tale da avere ancora più variabilità e meno prevedibilità. Oltre a un'alta velocità, Jens Petter ha le capacità per risolvere situazioni offensive uno contro uno e quindi irradiare il pericolo del gol da tutte le posizioni offensive. È un giocatore giovane capace di crescere e che ha già mosso i primi passi in un top club assoluto a livello internazionale e che può vantare anche cinque anni di esperienza nel calcio professionistico. Tutto ciò lo ha reso un giocatore molto interessante per noi e siamo felici di averlo potuto conquistare".

Il nuovo arrivato Jens Peter Hauge afferma: “Sono molto felice di essere qui e di fare il mio prossimo passo. L'Eintracht Frankfurt è un grande club tradizionale e ha già suscitato scalpore a livello internazionale. Ho seguito le presenze in Europa League e d'ora in poi non vedo l'ora di vestire anch'io la maglia dell'Eintracht"".