Giroud saluta i suoi nuovi tifosi: “Ciao rossoneri, Forza Milan!

È arrivato il primo messaggio di Olivier Giroud ai suoi nuovi tifosi, dopo le firme sul contratto e gli annunci ufficiali.

Redazione Il Milanista

In casa Milan oggi è il grande giorno di Olivier Giroud. L'attaccante francese è stato ufficializzato poche ore fa, dopo che ieri aveva svolto tutto l'iter rituale delle visite mediche. L'ex Chelsea ha firmato il suo contratto di due anni a 3,5 milioni a stagione con il Milan ed è pronto ora ad iniziare questa nuova avventura della sua carriera. Il bomber ha già incontrato Stefano Pioli, anche se per aggregarsi al gruppo ci vorrà ancora tempo. Giroud, infatti, è ancora in vacanza dopo aver giocato gli Europei con la sua Francia, e dovrebbe arrivare a Milanello intorno al 26 luglio.

Il saluto ai tifosi

Il nuovo numero nove rossonero ha mandato un videomessaggio di saluti ai suoi nuovi tifosi, pubblicato sui canali social del club di via Aldo Rossi. Queste le parole di Giroud: "Ciao rossoneri e tifosi. sono molto contento di aver firmato per il Milan. Voglio ringraziare Massara e Maldini per avermi accolto. Ovviamente anche Ivan Gazidis che conosco personalmente. Sono sicuro che insieme raggiungeremo grandi traguardi. Forza Milan".

Un acquisto importante per il Milan, di livello e di spessore internazionale, un giocatore che porterà sicuramente tanta esperienza nella rosa rossonera. Cercato e fortemente voluto sia dalla dirigenza che da Stefano Pioli, che vuole fare di Giroud uno degli elementi centrali del suo progetto. Il francese darà al tecnico sicuramente un'ottima alternativa a Zlatan Ibrahimovic per il 4-2-3-1, ma non è detto che i due non possano giocare insieme. Infatti, con l'arrivo del bomber ex Chelsea e Arsenal, Pioli potrà certamente sperimentare nuove soluzioni.

Olivier Giroud vestirà la maglia numero 9, sfidando la maledizione che ha colpito tutti i giocatori che l'hanno indossata al Milan dopo l'addio di Pippo Inzaghi. In attesa delle ufficialità di Brahim Diaz e Ballo-Tourè, che dovrebbero arrivare già in questo weekend, Pioli si gode il suo nuovo centravanti.