Il ritorno di Brahim: lo spagnolo ha già salutato i compagni del Real

Tutto fatto per il ritorno a Milano di Brahim Diaz, il giocatore arriverà nelle prossime ore e ha già salutato il Real.

Tutto fatto, mancano davvero solo gli ultimissimi dettagli. Brahim Diaz è pronto a ritornare a vestire la maglia del Milan dopo aver iniziato la preparazione a Valdebebas con il Real Madrid. La dirigenza rossonera ha superato anche gli ultimi intoppi che non permettevano il via libera per il trasferimento, e ora il giocatore potrà finalmente partire alla volta di Milano e raggiungere i suoi vecchi compagni.

Brahim Diaz ritornerà al Milan in prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto. I rossoneri verseranno al Real 3 milioni per il prestito oneroso , 1,5 a stagione, prima di poter riscattare lo spagnolo tra due anni ad una cifra già pattuita di 22 milioni di euro . Il Real Madrid, dal canto suo, si è però riservato un diritto di controriscatto, e volendo tra due stagioni può riportare Brahim nella capitale spagnola per 27 milioni di euro.

Un ritorno voluto fortemente da Stefano Pioli e dalla società rossonera, che ha spinto in maniera netta per trovare un accordo con i Blancos. Una gradita conferma per un giocatore che ha fatto molto bene nella scorsa stagione, soprattutto all'inizio e alla fine, dati i problemi fisici avuti nella parte centrale del campionato. Il fantasista di scorta in attesa che arrivi quello titolare, ma non è detto che Brahim Diaz non possa giocarsi le sue chance. Anzi, come riportano alcune indiscrezioni, lo spagnolo classe 1999 potrebbe addirittura vestire la maglia numero 10 lasciata libera da Calhanoglu, e indossata dai grandi campioni della storia del Milan.