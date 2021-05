Gazzetta dello Sport, prima pagina: “Anche i tifosi scaricano Gigio”

Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport, in taglio laterale, sul Milan. Protagonista Donnarumma

MILANO - "Anche i tifosi scaricano Gigio". Questo il titolo, in taglio laterale scelto dalla Gazzetta dello Sport , sul Milan. La questione Donnarumma quindi continua a tenere banco sia in casa rossonera, che sulle cronache sportive. Il Milan , infatti, ha chiuso per l'arrivo di Mike Maignan dal Lille. Il francese, infatti, ha firmato un contratto quinquennale, fino al 2026, arrivato a Milano a fronte di un'offerta da 13 milioni di euro più bonus. Bonus anche sull'ingaggio del calciatore che potrà arrivare fino a 3 milioni di euro. Manca soltanto l'annuncio dell'ufficialità del colpo, atteso a breve.

Inoltre sulla Gazzetta dello Sport c'è il commento alla vicenda Milan-Raiola-Donnarumma. Anche perché il club meneghino la sua offerta per provare a trattenere il calciatore l'aveva fatta. Maldini e Massara avevano confermato di aver fatto il massimo, davanti alle telecamere di Sky Sport, qualche settimana fa. Otto milioni di euro a stagione, ma non sono bastati. Non sono bastati nemmeno provando a modulare l'offerta, in base alla durata del contratto. cercando di venire anche incontro alle pretese del suo agente, Mino Raiola. Tutto inutile, come ha ricostruito Sky Sport, il procuratore non ha voluto ascoltare le offerte che arrivavano da via Aldo Rossi, fermo sulla richiesta da 10-12 milioni di euro a stagioni, oltre alle altissime cifre per le commissioni.