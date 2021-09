Gazzetta dello Sport | Milan: ‘Si scalda Zlatan subito titolare Pioli ci pensa’

La Gazzetta dello Sport mette in prima pagina il Milan e Ibrahimovic, lo svedese punta al rientro in campo nella prossima di campionato

Si era fermato alla vigilia di Euro2020, doveva prendere parte alla competizione con la sua Svezia, ma un infortunio al ginocchio ha cambiato i piani di Zlatan Ibrahimovic. Un'estate particolare, incentrata sul recupero fisico dopo l'operazione. Vuole tornare al massimo per il Milan e per i suoi compagni di squadra e magari starà cullando anche il sogno Mondiale. L'attaccante non ha svolto la preparazione pre-campionato insieme agli altri rossoneri, concentrato sulla sua tabella di marcia per tornare il prima possibile a disposizione. L'attaccante svedese ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla sua condizione fisica: si è allena con il resto del gruppo.

Una buona notizia per Stefano Pioli, che deve fare i conti con la positività al Covid di Olivier Giroud. per vederlo in campo alla ripartenza del campionato, contro la squadra di Maurizio Sarri, servirà però un tampone negativo. Il Milan spera e intanto segue da vicino Zlatan Ibrahimovic. Pioli potrebbe contare sullo svedese per affrontare al meglio la Lazio. Oggi i rossoneri torneranno ad allenarsi a Milanello, dopo i due giorni di riposo e arriveranno nuove indicazioni per l'attacco. La Gazzetta dello Sport però ha fatto il punto della situazione sull'attacco rossonero. Ibrahimovic non è al meglio della condizione, non avendo fatto il ritiro pre-campionato, e vista la situazione Giroud il tecnico rossonero ha due strade. La prima porta all'impiego dal primo minuto dello svedese, forzando però i tempi. La seconda invece è quella di farlo scendere in campo da gara in corso.