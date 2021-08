Gazzetta dello Sport | Milan: ‘Per Leao un altro test’

Il Milan di Stefano Pioli torna in campo questa sera contro il Valencia e per Rafael Leao è un altro test in ottica mercato

Redazione Il Milanista

Si gioca un posto dal primo minuto con Ante Rebic, Rafael Leao. Questa sera il Milan torna in campo per affrontare il Valencia, al Mestalla. Nuova amichevole pre-stagionale per i rossoneri, dopo quella contro la Pro Sesto, il Modena e il Nizza. Il portoghese non sarà schierato da punta, almeno non dall'inizio dato che Olivier Giroud dovrebbe fare il suo esordio dal primo minuto. Torna nel suo ruolo l'ex Lille, largo a sinistra, la sua comfort zone, come riporta la Gazzetta dello Sport. Una nuova occasione anche in ottica mercato, anche se da Casa Milan arrivano smentite sulla sua possibile partenza.

Il mercato dei rossoneri

Maldini e Massara hanno già concluso diversi colpi: Maignan e Olivier Giroud e Ballo-Touré, i riscatti di Tomori e Tonali e il ritorno di Brahim Diaz. Il club meneghino ha speso una cifra vicina ai 60 milioni di euro e adesso è tempo di uscite per poi poter tornare a pensare a nuovi innesti, i rossoneri infatti hanno bisogno ancora di rinforzi soprattutto sulla trequarti. Ma non ci sono solo i nuovi arrivi, anche le cessioni sono di primaria importanza e tra i nomi uscita oltre a Hauge e Castillejo, c'è anche Rafael Leao. L'impressione è che però la possibile partenza del portoghese sia subordinata a quella del norvegese. Se l'ex Bodo Glimt dovesse partire salutare, allora per l'ex Lille la conferma potrebbe essere scontata.

Occasione Leao

Resta comunque un osservato speciale Leao, il suo rendimento è sempre sotto la lente d'ingrandimento. E sarà così ovviamente per tutto il resto della stagione se dovesse restare in rossonero. Soprattutto perché si giocherebbe il posto con Ante Rebic sulla corsia mancina. Una nuova occasione con il Valencia, sia in ottica mercato, sia per convincere Stefano Pioli.