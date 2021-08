Tuttosport | ‘Milan, prove di Champions con Giroud’

Torna in campo questa sera il Milan di Pioli, che se la vedrà al Mestalla con il Valencia, presente anche un po' di pubblico sugli spalti

Redazione Il Milanista

Torna nuovamente in campo il Milan di Stefano Pioli, pronto per la quarta amichevole di questa nuova stagione. Avversario nuovamente di caratura europea, dato che i rossoneri incroceranno il Valencia, in casa, al Mestalla. Presente anche un po' di pubblico, come riporta Tuttosport, 3mila spettatori sugli spalti pronti a fare il tifo pre riprendersi anche un minimo di normalità. Una prova quella dei tifosi allo stadio anche per la Liga che il 13 agosto prender il via e il Valencia giocherà proprio in casa, propio davanti al suo pubblico, contro il Getafe.

Giroud dal primo minuto

I grandi preparativi però non li fanno soltanto gli spagnoli. Anche Stefano Pioli e il suo Milan, quella di questa sera può essere considerata una prova Champions e questo viene avvalorato anche dalla possibilità di vedere Olivier Giroud dal primo minuto. Il francese ha già fatto il suo esordio, con goal, con la maglia del Diavolo. Questa sera dovrebbe arrivare quello da titolare. L'ex Chelsea si sta conquistando i suoi spazi, pronto a giocare anche insieme a Ibrahimovic come ha ammesso lui stesso in conferenza stampa. Gioca in modo diverso dalla svedese, più vicino alla porta avversaria. Un occasione anche per far crescere l'intesa con i suoi nuovi compagni di squadra.

La probabile formazione rossonera

Pioli però ha qualche dubbio, soprattutto sulla fascia mancina. Rebic o Leao? Questa domanda potrebbe accompagnare la squadra rossonera fino al termine della prossima stagione, sempre che il portoghese non parta in questa finestra di mercato. Dovrebbe toccare all'ex Lille scendere in campo dal primo minuto, Rebic ha iniziato più tardi la sua preparazione, causa europeo. Completeranno la trequarti Saelemaekers a destra e Brahim Diaz. A centrocampo Bennacer è stato fermato dal covid e Kessie deve rientrare alla base dopo le Olimpiadi con la sua Costa d'Avorio. Spazio quindi a Tonali e uno tra Pobega e Krunic, con quest'ultimo davanti all'ex Spezia. La difesa invece sarà quella vista con il Nizza: Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez. Tra i pali Mike Maignan.

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Correia, Alderete, Paulista, Gayà; Guillamon, Burlamaqui, Jason, Jesus Vazquez; Guedes, Maxi. ALL.: Bordalas.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. ALL.: Pioli.