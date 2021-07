Gazzetta dello Sport | Il Milan alza l’offerta a Kessie

La Gazzetta dello Sport riporta le ultime novità sul rinnovo di Franck Kessie con il Milan. I rossoneri rilanciano, alzando la loro offerta

Redazione Il Milanista

Il Milan e Franck Kessie. Continuano la operazioni per il rinnovo del 'Presidente'. Maldini e Massara cambiano strategia, puntando sul secondo rilancio, dopo quello che ha portato l'offerta rossonera a 5,5 milioni di euro bonus compresi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti il Diavolo in primis a cambiato la durata del nuovo contratto non più un quinquennale, ma un nuovo accordo fino al 2024 e al giocatore andranno 6 milioni di euro. Le parti quindi potrebbero avvicinarsi ulteriormente. I contatti con il manager del calciatore, George Atangana, vanno avanti.

Il nuovo piano del Milan

Il centrocampista ivoriano è risultato essere assolutamente fondamentale nell'ultima stagione, imprescindibile per Stefano Pioli. Oltre ad essere diventato uno dei leader carismatici della squadra. Ma il suo contratto è in scadenza nel 2022. IL rinnovo per il club meneghino è una priorità, tanto quanto il mercato sia in entrata, che in uscita. Maldini e Massara vorrebbero trovare l'accordo anche di breve durata, in modo da iniziare la stagione senza e voci su una possibile separazione e poi la prossima estate tornare ad incontrarsi per valutare la situazione. Un cambio di rotta, il Diavolo pensava a 5 anni di contratto, ma la dirigenza ha preso atto del fatto che il centrocampista ivoriano non abbasserà le sue richieste.

Il Liverpool sempre alla finestra

La tentazione Premier League c'è ed è forte, il Liverpool di Jurgen Klopp è sempre alla finestra. Kessie ha registrato quest'interesse, ma per il momento la sua priorità è il Milan. Non è una novità che il giocatore piaccia in Inghilterra e sia il procuratore, che il centrocampista, fanno leva su questo con il Diavolo per essere accontentati sul rinnovo contrattuale. Intanto il fondo Elliott ha dato l’ok all’area tecnica per discutere il prolungamento del contratto del centrocampista. Tassello fondamentale per provare a chiudere in tempi brevi.