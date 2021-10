Gasperini: “Questo Milan mi ha impressionato, è una squadra forte”

Anche Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZn nel post-partita di Atalanta-Milan. Ecco che cosa ha detto

Passa il Milan Bergamo, contro L'Atalanta . Vincono 3-2 i rossoneri e si riportano a meno 2 dal Napoli di Luciano Spalletti, primo in classifica. Ai microfoni di DAZN ha parlato Gian Piero Gasperini : "Oggi abbiamo preso un goal dopo 30 secondi e uno a fine primo tempo, in mezzo abbiamo avuto opportunità per pareggiare. Ovviamente se la prima frazione di gioco fosse finita 1-0 avremmo avuto più possibilità di pareggiare. Nei secondi 45' è subentrata un po' di sfiducia ed è stato sempre più difficile. Il Milan invece è stato sempre molto bravo a ripartire, e con il goal a freddo la gara si è messa nel migliore dei modi per loro. Ma abbiamo avuto la possibilità di riprenderli subito. C'è stata anche un po' di sfortuna, perché Pessina si fatto male dopo 20'. Il nostro è un periodo un po' così, ma ci sono state anche alcune occasioni buone".

"E' semplice se mandi in campo più attaccanti lo fai perché pensi di poter creare più occasioni, con l'intento di essere più pericoloso. Purtroppo sia Ilicic che Muriel non sono nella condizione migliore e davanti nel secondo tempo abbiamo fatto di meno, rispetto al primo".

"Contro l'Inter è stata una partita più equilibrata. Questa sera il goal dopo secondi ci ha condizionato. In ogni caso ho visto un Milan davvero forte, veloce caratteristiche che in Italia fai davvero fatica a vedere. Se giocano come noi? Noi abbiamo altre caratteristiche, loro come rapidità e velocità, se hanno possibilità di giocare di rimessa, diventano pericolosi. Questa sera potevamo riprenderla, ma questo non toglie nulla ai meriti dei rossoneri e di Pioli, La sua squadra mi ha fatto davvero una grande impressione".