Tonali a DAZN: “L’obiettivo del Milan quest’anno è lo scudetto”

Il centrocampista del Milan, parla ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta con l'Atalanta. Ecco le sue parole

Un goal e una grandissima prestazione. Sandro Tonalicontro l'Atalanta è stato uno dei migliori in campo tra le fila della squadra di Stefano Pioli. Festeggia la sua prima rete su azione, sia in maglia rossonera che in SerieA. Il pubblico atalantino non gli ha perdonato il suo passato al Brescia, ma il mediano è più forte dei fischi e degli insulti. Ecco che cosa ha detto il calciatore ai microfoni di DAZN: "E' vero abbiamo avuto un po' di apprensione dopo il secondo goal di Pasalic. Però il tempo era poco infatti l'arbitro ha fischiato subito la fine. Questa paura è durata poco".