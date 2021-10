Galliani: “Ibrahimovic? Unico, impossibile un altro come lui”

L'ex dirigente del Milan, Adriano Galliani, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ecco che cosa ha detto ai microfoni di Rai Sport

Redazione Il Milanista

E' intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l'ex amministratore delegato del Milan, oggi al Monza, Adriano Galliani. Tra i tanti temi toccati dal dirigente c'è anche Zlatan Ibrahimovic, che portò lui la prima volta in rosonero. Tra i due c'è un rapporto unico, non un novità, ma le nuove parole di Galliani testimoniano ancora una volta la stima dell'ex A.d. Ecco che cosa ha detto: "Zlatan Ibrahimovic? Lui è unico. Sia per quello che fa in campo, che per quello che fa fuori. Un altro come lui? E' semplicemente impossibile".

Le condizioni dello svedese, ecco il punto della situazione

La sua unicità però in questa stagione si è vista pochissimo. Una partita e un goal, però, contro la Lazio alla terza giornata di campionato. Poi un nuovo infortunio. Salterà anche l'Hellas Verona lo svedese, non tornerà a correre sul campo prima di giovedì. La sosta del campionato quindi non ha restituito a Stefano Pioli il suo numero 11, appuntamento forse rimandato alla sfida di Champions del 19 ottobre contro il Porto di Sergio Conceiçao in trasferta. Quello resta l'obiettivo di Zlatan, che finora si è perso l'esordio del Milan in Champions League, contro il Liverpool ad Anfield. E ha issato bandiera bianca anche nel secondo turno della fase a gironi, contro l'Atletico Madrid a San Siro.

Un altro record nel mirino

Inoltre non è potuto andare a caccia di record, quello del marcatore più longevo nella competizione europea più importante per club. L'infiammazione al tendine d'Achille, rimediata alla terza giornata di campionato con la Lazio, continua a tenerlo lontano dal campo di gioco. Servirà pazienza lo ha spiegato il diretto interessato nelle passate settimane, spiegando come in questo momento della carriera dia molta più attenzione al suo fisico e agli 'acciacchi'. Non ha voglia di fermarsi nuovamente, tornerà solo quando sarà al 100%.