Calciomercato Milan | Gira una voce folle, “accordo raggiunto”!

Il momento esaltante del Milan, secondo in campionato alle spalle del Napoli, rischia di essere rovinato da una serie di infortuni più e meno gravi. L'ultimo, quello di Maignan , rischia di tenere fuori il portierone francese per un periodo di tempo piuttosto lungo.

Ma non è tutto! Theo Hernandez ha eseguito un tampone presso il proprio domicilio, risultando positivo al Covid. Insomma la situazione non è proprio delle migliori in vista delle prossime gare contro Verona e Porto.