Parla il figlio di Nereo Rocco: “Pioli tratta la squadra come una famiglia”

Elogi importanti per Stefano Pioli che arrivano direttamente da Tito Rocco, figlio dello storico allenatore rossonero.

"È la squadra di famiglia, sono profondamente milanista. Per Trieste, per la nostra famiglia c'è sempre un sentimento speciale verso il Milan e questi colori. È come se fosse un incontro con la famiglia che non vedi da tanto anche se oggi c'è un altro Milan. Nonostante siano passati tanti anni c'è un filo che ci lega ancora al Milan. Conosco Paolo Maldini fin da bambino quando veniva agli allenamenti di suo padre. Poi l'ho rivisto quel triste giorno del funerale di Cesare. Spero di poterlo incontrare e abbracciare nuovamente. Dubbi sul lavoro di Paolo? Assolutamente no. Mi piace il mix di giocatori creato tra giovani e meno giovani e se arrivasse Florenzi sarebbe un bel colpo. E poi come avere dubbi? Conoscendo Cesare, avendo visto crescere Paolo come giocatore non ho mai avuto dubbi. È una persona di grande esperienza e personalità. Sarebbe diventato per forza un grande dirigente. Forse doveva arrivare prima al Milan, forse avremmo già vinto qualcosa.