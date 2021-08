Adli a grandi falcate verso il Milan: l’operazione è a buon punto

Yacine Adli è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan, la trattativa è ormai in fase avanzata e potrebbe chiudersi a breve.

Manca sempre meno alla fine del mercato e il Milan deve ancora chiudere alcuni acquisti che sono necessari. Pochi ma essenziali tasselli per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, su queste basi vanno avanti le trattative che Paolo Maldini e Frederic Massara stanno conducendo. In attesa di chiudere le cessioni degli ultimi due esuberi rimasti, ossia Andrea Conti e Samu Castillejo, si sta lavorando per portare a Milano dei volti nuovi. Per la fascia destra si continua a lavorare per Alessandro Florenzi, anche se la trattativa è al momento in standby. Il Milan, infatti, sta spingendo per portare il laterale della Roma in prestito con diritto di riscatto, mentre la dirigenza giallorossa vuole l'obbligo. C'è comunque fiducia, si potrà chiudere con un obbligo condizionato. L'altro settore dove bisognerà intervenire nella maniera più rapida possibile è il centrocampo, data l'emergenza che lascia l'infortunio di Franck Kessie.

Il punto su Adli

A tal proposito la dirigenza rossonera sta conducendo in maniera molto rapida la trattativa per portare a Milano Yacine Adli. Il centrocampista francese classe 2000 si è convinto a lasciare il Bordeaux e di sposare il progetto rossonero, ma bisognerà limare gli ultimi dettagli con il club transalpino prima di poter formalizzare l'accordo. La trattativa è comunque in una fase avanzata, come confermato anche dal presidente del Bordeaux Gerard Lopez. Queste, infatti, le sue dichiarazioni durante la presentazione di alcuni nuovi acquisti: "Adli al Milan? C’è interesse di tutte le parti. Se saremo d’accordo, sarà fatto. Altrimenti, saremo molto felici di mantenere Yacine".

Una trattativa che quindi è ormai ai dettagli, Adli si trasferirà al Milan per circa 10 milioni bonus compresi, e si aggiungerà al roster dei centrocampisti rossoneri. Un colpo in prospettiva per il Diavolo, che non esclude comunque un eventuale secondo acquisto a centrocampo, con il nome di Bakayoko sempre in orbita rossonera.