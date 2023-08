Mercato / Furia Milan, Furlani non si ferma: ora vuole altri 3 colpi!

E' un Milan senza freni quello che ha strappato la scena a tutti durante questa bollente sessione estiva di mercato . Chi ci segue assiduamente si ricorderà che in tempi non sospetti - addirittura prima dell'inizio ufficiale del calciomercato - vi avevamo preannunciato grosse novità. E vi avevamo detto che il numero dei nuovi acquisti rossoneri avrebbe superato la doppia cifra.

In questo momento Furlani e Moncada si stanno concentrando in particolar modo proprio sulle uscite, che saranno di fondamentale importanza. Alcuni elementi sono stati già piazzati, ma non basta. Queste sono le ore del possibile passaggio di De Ketelaere all'Atalanta, ma bisogna monitorare anche altri fronti caldi (Krunic, Origi e tanti altri ancora).