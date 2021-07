ESCLUSIVA LODETTI | “Milan, è arrivato il momento di vincere!”

In esclusiva ai nostri microfoni è intervenuto l'ex centrocampista rossonero Giovanni Lodetti, che ha parlato del mercato del Milan.

Redazione Il Milanista

Il Milan è sicuramente una delle squadre più attive in questa fase iniziale del mercato. La dirigenza rossonera ha portato avanti numerose trattative, alcune sono state già concluse e altre sono in via di definizione. Sbarcherà a breve a Milanello Mike Maignan, che avrà il difficile compito di sostituire Gigio Donnarumma. Il portiere francese ha vissuto una stagione da protagonista al Lille, conclusa con il titolo di campione di Francia, ma ora dovrà dimostrare di essere all'altezza di una maglia prestigiosa come quella del Milan.

Fondamentali per mister Stefano Pioli sono i riscatti di Fikayo Tomori e Sandro Tonali, due giocatori su cui il Milan ha dimostrato fortemente di voler puntare e su cui sono stati fatti investimenti importanti. Arriverà nelle prossime ore a Milano Oliver Giroud, centravanti che non ha certo bisogno di presentazioni avendo vinto praticamente tutto sia con i club che con la Nazionale francese. Porterà sicuramente un bagaglio di gol ed esperienza non indifferente, e che potrà essere molto utile al Diavolo nella prossima stagione.

Le parole di Lodetti

In esclusiva ai nostri microfoni è intervenuto l'ex Milan Giovanni Lodetti, che ha parlato della prossima stagione rossonera e del mercato portato avanti fin qui.

SI È RIUNITO IL MILAN, ALCUNI GIOCATORI SONO NUOVAMENTE A MILANELLO, QUALI ASPETTATIVE CI SONO DOPO IL SECONDO POSTO? COME VALUTA IL MERCATO? - Secondo me si sono mossi abbastanza bene, bisognerà vedere quale sarà il rendimento del giocatore o meno. Infatti, spesso e volentieri si giudica un nome che gioca bene in una nazione e magari non gioca bene nell'altra. Però credo che noi del Milan siamo anche stufi di vedere che il Milan non vince il campionato. Ora dovrebbe toccare a noi dopo le vittorie di Juventus e Milan. Sono tanti anni. Ci vuole sicuramente tempo per mettere su una squadra vincente, una squadra sicura, una squadra che abbia le qualità per farlo. Però adesso credo sia arrivato anche il momento.