Elliott, la risposta alle parole di Boban: “Causa contro il Milan”

Dopo l'intervista di Boban il fondo Elliott, proprietario del Milan, ha risposto all'ex dirigente rossonero

"Nella vita ci sono cose ben peggiori dell’interruzione di un rapporto professionale. Credo di aver sempre avuto spalle larghe e personalità per affrontare anche episodi negativi. Nessuno è privilegiato a tal punto da non portare mai una croce. Milano è sempre nel mio cuore e tifo Milan più di prima. La causa, ancora in corso, è con Elliott Funds, ma con il Milan non potrò mai essere in causa. Era, è e sarà sempre un grande amore, seguo tutte le partite e sono felice di vedere che i ragazzi che abbiamo scelto abbiano intrapreso un cammino importante. Non ancora a livelli da vero Milan, quello che avevamo in testa Paolo (Maldini, ndr) e io, ma è già una squadra che può competere. Erano necessari i classici tre anni per ripartire: nel primo si fa pulizia, il secondo è quello della costruzione, nel terzo puoi competere. Quello che è successo a noi tra errori, correzioni e processo di crescita".