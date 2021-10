Milan, Donnarumma fischiato a San Siro: la reazione di Navas

Dopo la pioggia di fischi che ha colpito Gigio Donnarumma ieri al San Siro è arrivata anche la reazione del suo compagno Keylor Navas

Come era già stato preannunciato dai tifosi milanisti, ieri, Gianluigi Donnarumma ha ricevuto una pioggia di fischi. Malgrado stesse giocando con gli azzurri, tutto il San Siro ha voluto ricordargli che non è più benvenuto nel suo vecchio stadio. Una manifestazione di odio che probabilmente. graverà ancora di più sulla coscienza del giovane portiere . Questo gesto ha suscitato opinioni contrastanti nel mondo del calcio, tra persone contrarie alla gogna dell'ex Milan e altre che pur avverse alle proteste dei tifosi ne capivano i motivi. È arrivata anche la reazione di uno dei compagni di squadra di Gigio e suo rivale per la titolarità

Il Mundo Deportivo, ha riportato infatti di alcune domande poste a Keylor Navas da giornalisti, ieri, durante il suo arrivo in aeroporto. Il portiere ex Real Madrid è da tempo in lotta con Donnarumma per la protezione della porta parigina. Proprio per questo Gigio sta trovando pochissimo spazio per giocare al PSG, un fatto che, unito ai fischi di ieri, ha reso questo periodo più che nero per Donnarumma. Navas durante questa intervista è stato incalzato con alcune domande sulla situazione relativa al portiere campano. Il costaricano, alquanto stizzito, ha risposto con uno scocciato: «Ti piacciono le polemiche» e ha lasciato le persone presenti per dirigersi sull’aereo. La situazione sembra quindi essere piuttosto delicata e un certo nervosismo sembra regnare tra Gigio e il compagno.