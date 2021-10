Mancini: “Dispiaciuto per i fischi a Gigio. Giocato bene, ma Leo…”

Ecco le parole di Roberto Mancini al termine di Italia-Spagna, semifinale di Uefa Nations League, persa 2 a 1.

Redazione Il Milanista

L'Italia Campione di Europa nella serata di ieri ha perso contro la Spagna nella semifinale di UEFA Nations League per 2 a 1 (doppietta di Ferran Torres per gli iberici, gol di Pellegrini per gli Azzurri). Una sconfitta arrivata dopo una lunghissima striscia di risultati utili consecutivi: 37.

La formazione di Roberto Mancini aveva distrutto ogni record e stabiliti di nuovi come le 13 vittorie consecutive ma soprattutto 1122 giorni senza perdere. Ovvero dalla sconfitta, per 1 a 0, per mano del Portogallo il 10 settembre 2018. Poi 3 anni, iniziati con il pareggio 1 a 1 contro l'Ucraina, culminati con la vittoria dell'ultimo Europeo sul campo di Wembley contro l'Inghilterra di Gareth Southgate. E ora, quella che poteva la ciliegina sulla torta, ovvero la possibile vittoria della UEFA Nations League, che si giocherà domenica sera allo Stadium di Torino, dove invece giocherà la Spagna di Luis Enrique contro la vincente di Francia vs Belgio

Le parole di Roberto Mancini

Al termine del match di San Siro, tra Italia e Spagna, è intervenuto Roberto Mancini. Ecco le parole del tecnico azzurro dopo la sconfitta di ieri sera.

SU ITALIA VS SPAGNA DI IERI SERA - "Le partite sono così, a volte certi episodi le condizionano. Il primo tempo poteva finire tranquillamente in parità. Poi loro giocano benissimo tecnicamente, però perdere così è un dispiacere. Abbiamo fatto un errore che a questi livelli non si deve fare, volevamo giocarcela in 11".

SUL DOPPIO GIALLO DI BONUCCI - "Leo doveva fare attenzione prima quando si è fatto ammonire per proteste. La partita è stata bellissima, nel secondo tempo siamo stati bravissimi a segnare un gol e non subirne. Complimenti ai ragazzi per la buona prestazione. Siamo comunque una squadra giovane e credo che questa partita ci dia una grande forza, nonostante la sconfitta"

SUI FISCHI RISERVATI A DONNARUMMA DA SAN SIRO - "Mi è dispiaciuto".