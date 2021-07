Milan, la caccia al terzino è sempre aperta: Odriozola ancora nel mirino

I diavoli potrebbero avanzare ai Blancos la proposta di un prestito con diritto o obbligo di riscatto per il giovane classe 1995

Redazione Il Milanista

Il calciomercato del Milan non accenna a fermarsi. Dopo i tanti colpi ben assestati in entrata, i rossoneri continuano a lavorare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione; l'obbiettivo è rendersi ancora più competitivi in campionato e degni della qualificazione in Champions League.

A poche ore dall'ufficialità dell'acquisto di Fodé Ballo-Touré , terzino sinistro del Monaco, i diavoli vorrebbero lavorare per rimpolpare anche la fascia destra e dare un cambio a Calbaria. Ed ora che l’asse con il Real Madrid è caldo e il dialogo sereno, dopo l’affare Brahim Diaz, Maldini e Massara potrebbero provare ad affondare il colpo.

Un altro terzino per il Milan

Come riporta Tuttosport, il profilo di Alvaro Odriozola piace da sempre al Milan per la fascia destra. Così come quello di Diogo Dalot, che però resta preda dei dettami del Manchester United, indisposti ad aprire ad un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Chiuse, attualmente, le piste che riporterebbero il terzino portoghese in rossonero, i diavoli avrebbero tutta l'intenzione di muoversi in direzione Madrid.

Secondo quanto riporta il portale Transfermarkt, il valore del cartellino dello spagnolo si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Il Milan, però, non sembra avere intenzione di acquistare il giocatore a titolo definitivo, ma vorrebbe farlo in prestito, magari con diritto di riscatto. Una formula che sta caratterizzando il calciomercato del Diavolo.

Chi è ?

Álvaro Odriozola Arzallus è un classe 1995 spagnolo ed è un difensore di proprietà dei Blancos. Cresciuto nel settore giovanile della Real Sociedad, ha esordito in prima squadra nel 2017 e, nell'estate del 2018, il Real Madrid lo ha acquistato per la cifra di 30 milioni di euro. A gennaio 2020 va in prestito al Bayern Monaco, restando 6 mesi in Germania e vincendo: campionato, Coppa tedesca e Champions League.

Nonostante abbia giocato anche come esterno alto di destro, è da terzino che il calciatore da il meglio di sé: tra le sue qualità emerge sicuramente la facilità di corsa e la spinta offensiva; sono strabilianti però anche le sue caratteristiche difensive, dove si distingue per tempismo nei tackle.