Derby femminile, le dichiarazioni di Giacinti e Ganz

MILANO – Nel diciassettesimo turno di campionato, il Milan femminile ha stravinto il derby della Madonnina, surclassando l’Inter con quattro reti, tutte messe a segno da una scatenata Valentina Giacinti. La calciatrice rossonera ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sono contenta di esser riuscita a concretizzare tutte le occasioni che mi sono presentate. E’ un risultato molto importante per il gruppo, vincere 4-1 un derby dà sempre tanto entusiasmo. Avevamo particolarmente bisogno di questa vittoria e devo ringraziare la squadra per avermi aiutata a realizzare quattro gol. Forse alcune volte ci manca quella consapevolezza che abbiamo dimostrato in questa partita, soprattutto dopo il secondo gol. Occorre capire che siamo forti e possiamo competere con chiunque. Dobbiamo aiutarci di più, perché in questo modo riusciamo a portare a casa dei bei risultati, come questo. Ora, però, la sfida più grande è andare in Champions“.

Di questa vittoria nella stracittadina ha parlato anche mister Maurizio Ganz, attraverso i microfoni de La Domenica Sportiva, su Rai Due: “Non può non esserci grande soddisfazione. Il trionfo in un derby è sempre qualcosa di molto speciale. Sinora abbiamo giocato sei derby, vincendone cinque. Le ragazze stanno facendo un percorso straordinario. Purtroppo abbiamo perso la stracittadina d’andata in Coppa Italia, ma cercheremo di ribaltare la situazione nella gara di ritorno. Non era facile vincere questa sfida, soprattutto in questo modo, perché venivamo da un momento delicato in seguito alle sconfitte contro Juventus e, appunto, Inter in Coppa Italia. Adesso ci attende un rush finale molto interessante. In quest’ultima parte di stagione dobbiamo continuare a giocare con la determinazione e la voglia che abbiamo dimostrato di avere. Le nostre giocatrici vogliono dare sempre di più, hanno voglia di allenarsi e di stare sul campo tante ore. Si allenano benissimo e vogliono raggiungere l’obiettivo. Bisogna continuare così”.