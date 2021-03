Fusetti: “Obiettivo Champions, ogni partita è come una finale”

MILANO – La calciatrice rossonera Laura Fusetti, intervistata dai microfoni del sito ufficiale del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista del derby di campionato, in programma domenica: “E’ una partita molto importante per il nostro cammino. I derby sono sempre molto sentiti, non solo per chi scende in campo e gioca ma anche per i tifosi. Sono gare per le quali non c’è neppure bisogno di caricarsi, perché vorresti sempre giocarle. Domenica incontreremo l’Inter, ma dopo ci saranno altre partite fondamentali e saranno tutte come delle finali. Stiamo entrando nella fase più importante della stagione. Dobbiamo mantenere saldo il secondo posto. Il nostro obiettivo principale, infatti, è la qualificazione alla prossima Champions League. La vittoria contro l’Empoli ci ha indubbiamente aiutate a ritrovare serenità. Il clima nello spogliatoio è molto buono. Dobbiamo continuare su questa strada. E’ fondamentale rimanere unite continuando a dare il massimo, come abbiamo sempre fatto. Se metteremo in campo questo spirito, riusciremo a raggiungere l’obiettivo”.

SULLA CHAMPIONS – “Le motivazioni sono molto forti, perché teniamo tantissimo alla qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Abbiamo quest’obiettivo e vogliamo raggiungerlo. Lo scorso anno non ci siamo riuscite soltanto per una questione di differenza reti, risultata decisiva dopo la sospensione del campionato a causa della pandemia“.

SUL SUO RENDIMENTO – “Ovviamente cerco sempre di dare il massimo per aiutare la squadra, però si può sempre migliorare. Se sarò totalmente soddisfatta a livello personale lo dirò a fine campionato. Di sicuro stiamo facendo un buon lavoro di reparto, non a caso siamo la seconda miglior difesa del campionato. Se noi che giochiamo in difesa riusciamo a trasmettere sicurezza, anche il resto della squadra può esprimersi sul campo in maniera più tranquilla. In generale dobbiamo migliorare ancora su alcuni aspetti, ma stiamo facendo una grande stagione e vogliamo ancora migliorare”.