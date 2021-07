Damsgaard-Milan: parla Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero

Tante le voci di Mikkel Damsgaard della Sampdoria e il Milan, a fare il punto della situazione è però Massimo Ferrero, presidente blucerchiato

Redazione Il Milanista

Damsgaard, ultimo giocatore scoperto e valorizzato dalla Sampdoria, è la rivelazione della Danimarca in questo Europeo itinerante. Euro2020 però è una conferma per il danese, dato anche alla sua prima stagione in SerieA ha incantato tutti, a partire dal suo ex allenatore Claudio Ranieri, che non ha mai avuto dubbi su di lui, lanciandolo 'tra i grandi', senza troppe esitazioni. Arrivato un anno fa in Italia a fronte di un'operazione da 6,5 milioni di euro dal Nordsjaelland, nel giro di un anno il suo valore è più che triplicato. Che il 'genietto' piaccia al Milan non è un segreto, i rossoneri infatti sono alla ricerca di un esterno offensivo sulla fascia destra e di un trequartista che prenda il posto di Hakan Calhanoglu.

Damsgaard, soluzione polivalente

Mikkel Damsgaard parte da sinistra con la sua Danimarca, ma con Ranieri alla Sampdoria ha svariato su tutto il fronte d'attacco. Giocando su entrambe le fasce, da trequartista centrale o addirittura da seconda punta. Duttilità tattica, applicazione e tanto, tantissimo talento. A Euro2020 si è preso il posto da titolare, dopo la gara inaugurale in panchina. Lo attende la semifinale del prossimo 7 luglio con l'Inghilterra, il mercato per ora non è contemplato. Maldini e Massara lo hanno messo nel mirino, insieme a Domenico Berardi, ma i due dirigenti non hanno ancora scelto su chi puntare con forza.

Le parole di Massimo Ferrero

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato intervistato proprio sul calciatore e la tante voci di mercato, che vedono il Milan interessato al danese. Ecco che cosa ha detto il numero uno di Corte Lambruschini:

"Damsgaard? Da noi è arrivato grazie a Pecini e mi aspettavo che fosse così forte. Il giocatore però non è in vendita, a meno che non arrivi un’offerta che possa emozionarci. Sicuramente faremo qualcosa in uscita, qualche cessione, ma non voglio regalare nessuno, questo deve essere chiaro. NEgli ultimi tempi ho cambiato il mio modo di vedere il calcio".