Corriere dello Sport | Prima pagina: ‘Il Milan ci crede ma senza Ibra’

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto della situazione sul Milan in vista della gara di Champions di questa sera

Il Milan torna a casa. Torna a giocare la Champions dopo sette lunghi anni di attesa, anche se la storia recente del club meneghino non può non inserire la squadra rossonera nella 'periferia d'Europa'. Eppure questa sera il Diavolo sarà di scena ad Anfield, nella tana del Liverpool, in una gara attesissima dai tifosi e non solo. Perché StefanoPioli ha spiegato perfettamente quel è l'umore che accompagna i suoi ragazzi in questa prima trasferta di Champions League: "C'è una crescita ovviamente rispetto a un anno fa. Siamo cresciuti grazie all'esperienza, che ci ha aiutato a fare meglio. La squadra ha capito come deve stare in campo e giocare. Il livello ora si alza, e noi volevamo questo, ci speravamo e abbiamo lavorato per questo. Ci siamo anche noi".

Kjaer, carisma e esperienza al servizio del Milan

Un Milan pieno di calciatori pronti all'esordio nella massima competizione europea per club, ma c'è anche chi come Simon Kjaer gioca la Champions con la quinta squadra diversa, come riporta il Corriere dello Sport.E' lui che sostituirà Ibrahimovic come guida carismatica del gruppo e non è un caso che proprio il difensore danese si sia presentato in conferenza stampa prima di Stefano Pioli: "Questa è la Champions, è una bella cosa. Affrontiamo i migliori e quindi più sono difficili le gare e meglio è per noi. Faremo i conti alla fine, ma giocheremo sempre a testa alta".

In Champions come in campionato

Non si nasconde SimonKjaer, sa perfettamente che il Milan è chiamato a far vedere quanto di buono messo in campo in campionato: "Abbiamo preparato bene la partita, anche lo stadio influisce, c'è tanto da dimostrare, giochiamo anche per partite come queste. La nostra mentalità è andare lì con il massimo rispetto e fare una partita da Milan. C'è chi pensa che non faremo una grande partita, perché mancavamo da tanto tempo, non sarà così. Andremo ad Anfield con il massimo rispetto, conosco la mentalità del mister, non saremo in vacanza ma in Champions League".